Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange will für den SPD-Parteivorsitz kandidieren - um die Genossen wachzurütteln. Wer ist sie?

Es ist eine Kampfansage an Andrea Nahles und die Führungsriege der SPD: Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange hat überraschend ihre Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt.

"Ich werbe für eine Basiskandidatur und möchte den Mitgliedern wieder eine Stimme geben und sie an diesem Entscheidungsprozess ernsthaft beteiligen", begründete die 41-Jährige in einem am Montagabend veröffentlichten Brief an den Vorstand ihren Schritt.

Sie wolle den Mitgliedern wieder das Gefühl geben, "dass sie es sind, die die Stimmung und die Richtung der Partei bestimmen". Dies wäre "ein erster Schritt, die SPD wieder zu dem zu machen, was sie einst war: eine stolze Partei der sozialen Gerechtigkeit."

