BERLIN (Dow Jones)--In der SPD hat der Widerstand gegen eine Übernahme des kommissarischen Parteivorsitzes durch Fraktionschefin Andrea Nahles zugenommen. Schleswig-Holsteins SPD forderte den Parteivorstand in einem Beschluss vom Montagabend dazu auf, die angekündigte "Benennung von Andrea Nahles als kommissarische Parteivorsitzende nicht durchzuführen", berichtete die Tageszeitung Die Welt unter Berufung auf Parteikreise. Stattdessen solle "satzungsgemäß eine Person aus der Reihe der stellvertretenden Parteivorsitzenden die Geschäfte kommissarisch fortführen", bis ein Bundesparteitag die Frage des Parteivorsitzes geklärt habe.

Auch die Berliner SPD sprach sich nach Angaben des RBB gegen Nahles als kommissarische Bundesvorsitzende der Partei aus. Demnach war der Landesvorstand am Montagabend nahezu einhellig der Auffassung, dass zunächst einer der Stellvertreter oder Stellvertreterinnen des bisherigen SPD-Chefs Martin Schulz die Partei führen sollte. Das Spitzengremium der Berliner SPD wünsche sich ein ordentliches Verfahren, entsprechend den Parteistatuten. Stelle Schulz am Dienstag wie erwartet sein Amt zur Verfügung, solle einer der regulären Stellvertreter übernehmen und nicht automatisch Nahles.

Diese Forderung will der Landesvorsitzende und Regierende Bürgermeister Michael Müller im Präsidium und im Bundesvorstand vorbringen. Gleichzeitig betonten führende Genossen, dass dies kein Votum gegen Nahles an der Spitze der Partei sei. Nahles genieße breite Unterstützung auch in der Berliner SPD. Eine Amtsübernahme quasi im "Hauruckverfahren" halte der Landesvorstand aber für den falschen Weg.

Unterstützung erhielt Nahles von Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider, der sich angesichts des wachsenden Widerstands gegen eine Vergabe des kommissarischen SPD-Vorsitzes an die Fraktionschefin demonstrativ hinter diese stellte. "Ich werde mich auch dafür stark machen, dass Andrea Nahles neben dem Fraktionsvorsitz eben das Zentrum der SPD wird und auch den Parteivorsitz übernimmt", sagte Schneider im ZDF-Morgenmagazin. Dies werde "nach einer Wahl auf dem Parteitag dann geschehen", fügte er an.

Er stehe "fest hinter Andrea Nahles", betonte Schneider. "Im Kern bin ich froh, dass wir in so einer Zeit der Unsicherheit eine Stabilisierung der Partei bekommen, und das ist für mich ganz klar Andrea Nahles." In Berlin kommt um 15.30 Uhr zunächst das SPD-Präsidium zusammen, um über die weitere Aufstellung der Sozialdemokraten nach dem Rückzug von Schulz zu beraten. Um 17.00 Uhr soll es dann eine Sitzung des Parteivorstands geben.

