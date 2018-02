Wie über 400.000 andere Leute, habe auch ich eine Reservierung für das Model 3 von Tesla (WKN:A1CX3T). Der Elektroautohersteller berichtete gestern Abend über die Ergebnisse des vierten Quartals, und der erwartete Fokus lag auf der laufenden Erhöhung der Produktion. In seinem Aktionärsbrief bekräftigte das Unternehmen sein Ziel, bis zum Ende des ersten Quartals eine Produktionsrate von 2.500 Stück pro Woche beim Model 3 zu erreichen. Das ist allerdings ein gesenktes Ziel, das vor etwa einem Monat festgelegt wurde.



Im Anschluss an die Ankündigung schickte Tesla den Reservierungsinhabern eine E-Mail, in der sie darüber informiert wurden, dass ihre Lieferung "an ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...