Die Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance (http://www.ftiecla.com), ein weltweit führender Anbieter von maßgeschneiderten Corporate Learning-Programmen für Großunternehmen, hat Gustaf Nordbäck zum CEO ernannt.



Nordbäck kann eine Erfolgsbilanz im Bildungssektor vorweisen. Er kommt zur FT | IE Corporate Learning Alliance von DigiExam, einer digitalen Plattform für die Erstellung, Verwaltung und Bewertung von Prüfungen. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, das Geschäft auszubauen und DigiExam zu einem Unternehmen zu entwickeln, das über 2.800 Firmen in mehr als 80 Ländern bedient.



Er absolvierte sein Masterstudium an der Stockholm School of Economics, bevor er als Analyst zur Deutschen Bank nach London wechselte, gefolgt von der Citigroup. Danach wechselte er zu GI Partners, einem privaten Beteiligungsfonds. Ein MBA-Abschluss von INSEAD war der Beginn einer Karriere bei Rosetta Stone, einem Unternehmen für Sprachtechnologiesoftware. Als Geschäftsführer für Europa steigerte er den Umsatz in Europa deutlich und war auch als Geschäftsführer für die EMEA-Region und Brasilien erfolgreich.



Tas Viglatzis, Vorsitzender der Corporate Learning Alliance, sagte: "Gustaf Nordbäck bringt sehr wertvolles Fachwissen und viel Erfahrung in unser Unternehmen ein. Und das zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt, denn das Lernen und die Fortbildung in Unternehmen ändert sich gerade fundamental. Wir wollen diesen Wandel mit seiner Hilfe maßgeblich mitgestalten. Ich freue mich darauf, eng mit Gustaf zusammenzuarbeiten und die Wachstumschancen, die in diesem Umbruch liegen, für den Ausbau der Corporate Learning Alliance zu nutzen"



Nordbäck wird seinen Posten bei der FT | IE Corporate Learning Alliance am 8. Mai 2018 antreten. Er übernimmt die Funktion vom vorherigen CEO VanDyck Silveira.



Über die Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance



Die FT/IE Business School Corporate Learning Alliance wurde 2015 als Antwort auf die wachsenden Forderungen nach mehr Flexibilität, Praxisnähe, Relevanz und Aktualität im Corporate Learning ins Leben gerufen. Das Joint Venture der Financial Times (London) und der IE Business School (Madrid) kombiniert herausragendes Wirtschaftswissen, weltweit führenden Journalismus, akademische Exzellenz und ein globales Netzwerk von Lehrkräften, um maßgeschneiderte Programme für Corporate Learning und Führungskräfteentwicklung in mehreren Sprachen für nahezu jeden Sektor weltweit anzubieten. Der Fokus liegt auf der Erzielung von messbaren Lernergebnissen durch eigene, innovative Lernkonzepte in Kombination mit dem Einsatz neuester Technologie. http://www.ftiecla.com



