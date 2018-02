Varkala, Indien (ots/PRNewswire) -



Rishikul Yogshala, eine bekannte Yogaschule, hat die Eröffnung von Rishikul Ayurshala bekanntgegeben, eine exklusive Ayurveda-Schule mit Retreat in Indien



Rishikul Yogshala hat sein neues Ayurveda- und Retreat-Zentrum in Herzen von Ayurveda (Kerala) präsentiert. Yogshala will mit Rishikul Ayurshala verschiedene maßgeschneiderte, leidensspezifische natürliche Heilbehandlungen, Therapien und Kurse für interessierte Menschen aus aller Welt anbieten. Das Ayurshala ist das ganze Jahr über geöffnet.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160406/798673 )



Rishikul Yogshala legt schon immer großen Wert darauf, die Bedürfnisse verschiedener Menschen zu berücksichtigen, Seiende mit bestimmten Leiden, die auf der Suche nach natürlichen Heilmitteln sind. Rishikul Yogshala hat mit Rishikul Ayurshala diesen Gedanken wahr werden lassen, um zum gesellschaftlichen Wohlergehen und zur Schaffung eines leidensfreien Universums beizutragen. Rishikul Ayurshala ist eines von wenigen Ayurveda-Zentren mit Retreat, die verschiedenen Seienden aus aller Welt ein so breites Spektrum an Behandlungen, Therapien, Fortbildungskursen und Retreats allein auf Basis des traditionellen Wissens und der Lehre von Ayurveda anbieten.



Das Ayurshala richtet sich an die speziellen menschlichen Bedürfnisse und Leiden in Zusammenhang mit einem Ungleichgewicht von Körper und Geist. Darüber hinaus vermittelt es mit seinen spezialisierten Kursen die authentische Lehre der Heilkunde. Zu den primären Therapien gehören die Panchakarmal-Kur für Dosha-Gleichgewicht, Gewichtsreduktion, Hautverjüngung, Therapie für Nebenhöhlen und Augen, Migräneschmerzen, Blutreinigung, Fortpflanzungssystem, Verjüngung und Anti-Stress, Behandlung von hohem und niedrigem Blutdruck, Schönheitsbehandlungen, Gelenktherapie und vieles mehr. Wissbegierige Menschen können verschiedene Kurse belegen, beispielsweise Ayurveda Achtsamkeit, Ayurveda Massage, Ayurveda Kochkurs, Ayurveda Schönheitstherapiekurs, Meditationskurse usw.



Als engagierter Verfechter einer leidensfreien Welt durch die Ayurveda-Heilkunde ist Rishikul Yogshala mit der Eröffnung von Rishikul Ayurshala seiner Vision einen großen Schritt nähergekommen. Das Yogshala ist ein anerkanntes Mitglied der Yoga-Gemeinde mit den besten Yogalehrerkursen von 200, 300 und 500 Stunden. Darüber hinaus bietet die von der Yoga Alliance zugelassene Institution Yoga-, Ayurveda- und Meditation-Retreats der besonderen Art in ganz Indien sowie an seinen Ablegern in Nepal, Thailand und Vietnam. Mit Rishikul Ayurshala bietet das Yogshala ab sofort umfangreiche und intensive Ayurveda-Spezialkurse, -Therapien und -Behandlungen am exotischsten Ort der Welt, zugleich die Wiege der Ayurveda-Lehre, in Kerala (Indien).



Informationen zu Rishikul Yogshala:



Rishikul Yogshala ist eine international anerkannte Schule für Yoga und Meditation in Rishikesh mit mehreren Standorten und erteilt seit 2010 Yogalehrerkurse. Die Schule ist von der Yoga Alliance USA und der Yoga Alliance International zugelassen. Rishikul Yogshala bietet Yogalehrerkurse von 200, 300 und 500 Stunden Länge sowie Yoga-Retreats über 7 und 15 Tage in India, Nepal, Thailand und Vietnam an. Durch Rishikul Ayurshala bietet die Schule Seienden spezialisierte Ayurveda-Behandlungen und -Therapien an.



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rishikulyogshala.org/.



OTS: Rishikul Yogshala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129351 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129351.rss2



Pressekontakt: +91-7060060954 E-Mail: info@rishikulyogshala.org