Der Reisekonzern TUI konnte die saisonüblichen Verluste des Winters im Vergleich zum Vorjahr stark eindämmen. Der Hauptgrund waren starkes Wachstum im Kreuzfahrtgeschäft und steigende Buchungszahlen von Türkei-Reisen.

Das Comeback der Urlaubsziele im östlichen Mittelmeer und die steigende Nachfrage nach Kreuzfahrten machen den Reisekonzern TUI zuversichtlich. In den wachsenden Sommerbuchungen sei eine Rückkehr der Türkei und auch Ägyptens als Reiseziele erkennbar, erklärte TUI-Chef Fritz Joussen vor Beginn der Hauptversammlung am Dienstag in Hannover.

Die Türkei-Buchungen aus Deutschland seien um 50 Prozent gestiegen gegenüber dem Vorjahr, als Anschläge und politische Krisen die Erholungssuchenden verunsicherten. Auch Griechenland oder Zypern seien wieder gefragt, nachdem die Urlauber in Europa im vergangenen Jahr Spanien oder Portugal vorgezogen hatten. Für die Reiseveranstalter ...

