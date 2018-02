NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Jahreszahlen auf "Neutral" belassen. Der Betreiber von Online-Anzeigenportalen habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das Wichtigste sei, dass die Anzahl der Immobilienmakler auf der Plattform wieder etwas zugenommen habe. Die durchschnittlichen Marktschätzungen für 2018 dürften gleichwohl nur leicht steigen./ajx/ck

Datum der Analyse: 13.02.2018

