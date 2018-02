Frankfurt - Die hohe Volatilität an den Finanzmärkten weist auf die Nervosität der Marktteilnehmer hin, so die Analysten der Helaba.Zwar hätten sich die Aktienmärkte zuletzt erholt, Sorgen vor einem erneuten Kursrutsch seien aber vorhanden. In diesem Umfeld sollte der US-Dollar, der weithin als Krisenwährung fungiere, keine großen Verluste erleiden. Anleihen würden derzeit aber nur bedingt von der hohen Risikoaversion profitieren, denn die Zinserwartungen würden steigen. Inzwischen seien sogar Inflationssorgen wahrzunehmen und vor diesem Hintergrund würden die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreise in den USA mit Spannung erwartet.

