Zweifelsohne ist Brent C.O. unter charttechnischen Aspekten angeschlagen. Die Top-Bildung nimmt hier weiter Form an. Die bereits in der letzten Kommentierung thematisierte SKS-Formation als potentielle Trendwendeformation entfaltete zuletzt ihre Wirkung. Der Aufwärtstrend ist infolgedessen passé. Und auch unter fundamentalen Aspekten trübt sich das Ganze zunehmend ein… Rückblick. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...