IRW-PRESS: Cypress Development Corp.: Cypress nimmt Bohrungen im Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada wieder auf

13. Februar 2018, Vancouver, BC - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) (OTCBB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im Lithiumprojekt im Clayton Valley in Nevada, an dem das Unternehmen 100 % der Anteile hält, die Bohrungen wieder aufgenommen wurden. Lageplan des Projekts im Clayton Valley: https://www.cypressdevelopmentcorp.com/site/assets/files/3548/cyp-clayton-topo-satalite-small.jpg

Die ersten Löcher werden im Konzessionsgebiet Dean niedergebracht, wo im Jahr 2017 bei Bohrungen in 14 Löchern eine lithiumhaltige Tonsteinschicht durchteuft wurde, die von der Oberfläche ausgehend bis in eine Tiefe von 112 Meter reicht. Wie in der Pressemeldung vom 7. Februar (https://www.cypressdevelopmentcorp.com/news/2018/cypress-expands-li thium-trend-by-over-2-kilometers-at-clayton-valley-project-nevada/)a ngekündigt, wurde das unabhängige Beratungsunternehmen Global Resource Engineers (GRE) aus Denver in Colorado damit beauftragt, eine Ressourcenschätzung samt dazugehörigem Fachbericht auf Basis der Bohrergebnisse 2017 zu erstellen. Es fand bereits eine Begehung des Projektgeländes statt, bei der unter der Aufsicht eines Geologen von GRE aufgespaltene Bohrkernproben für die Analyse ausgewählt und Duplikate von ausgewählten obertägig entnommenen Proben gewonnen wurden. Weitere Arbeiten sind derzeit im Gange.

Lageplan mit Standorten der Bohrlöcher: https://www.cypressdevelopmentcorp.com/site/assets/files/3573/cyp_dean_and_glory_geology_mapsm.jpg

Nach der Auswertung der Bohrlochdaten aus 2017 sollten die ersten drei Bohrungen in diesem Programm im südöstlichen Winkel des Konzessionsgebiets Dean niedergebracht werden. In einem Loch wird die Kontinuität zwischen zwei Fence-Linien früherer Bohrungen getestet. Eine weitere Bohrung erfolgt unweit von Loch DCH-10, das aufgrund schlechter Bodenbedingungen innerhalb der Mineralisierung endete. Das letzte Loch wird als Ergänzungsbohrung etwas abseits in Richtung des südöstlichen Winkels der Claimgruppe niedergebracht. Die Bohrungen werden voraussichtlich Anfang März abgeschlossen; GRE wird die gewonnenen Ergebnisse in die Ressourcenschätzung einbinden.

Nach Abschluss der Bohrungen bei Dean sind fünf bis sieben weitere Löcher geplant, die auf das Konzessionsgebiet Glory gerichtet sind. Wie in der Pressemeldung vom 7. Februar mitgeteilt wurde, wurde mit den ersten vier bei Glory gebohrten Löchern der Mineralisierungstrend südlich und westlich von Dean um 2 Kilometer erweitert. Im Rahmen der nächsten Bohrungen bei Glory wird man sich auf die Definition der Mineralisierung in der östlichen Hälfte des Konzessionsgebiets, südlich der höhergradigen Löcher bei Dean, konzentrieren.

Robert Marvin, B.Sc., PGeo., der VP of Exploration und ein Director von Cypress Development Corp., ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne des National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Über Cypress Development Corp.:

Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada gerichtet ist.

Das Cypress-Lithiumprojekt Dean & Glory befindet sich unmittelbar östlich der von Albemarle betriebenen Mine Silver Peak, dem einzigen Lithiumsole-Bergbaubetrieb in Nordamerika. Im Rahmen der jüngsten Explorationsarbeiten hat Cypress eine ausgedehnte Lagerstätte mit lithiumhaltigem Tonstein direkt neben dem Solefeld entdeckt. Nachdem die Mineralisierung anhand von Bohrungen über einen sieben Kilometer langen Trend nachverfolgt werden konnte, macht die offensichtliche Größe der Lagerstätte Dean & Glory das Projekt im Clayton Valley zu einem vorrangigen Ziel, das genügend Potenzial birgt, um die Zukunft der Lithiumproduktion in Nordamerika maßgeblich zu beeinflussen.

Cypress Development Corp. verfügt über rund 54,5 Millionen ausgegebene und ausstehende Aktien.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42401

