Am Montag liess die zuletzt sehr hohe Volatilität beim DAX nach. Sein Tageshoch und Tagestief markierte er bereis in der ersten Handelsstunde. Danach bewegte er sich den Rest des Tages seitwärts. Am Ende des Handels schloss er 1,45 Prozent im Plus. Erfahren Sie mehr zum heutigen Handelstag von Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.