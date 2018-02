Plattformübergreifende App ermöglicht Verbrauchern und Unternehmensanwendern das Kommunizieren, Kaufen, Verkaufen und Handeln ohne Sprachbarrieren auf einem dezentralisierten Kryptowährungs-Marktplatz

NEW YORK (USA), 13. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- NYNJA Group Ltd. (https://www.nynja.biz/ (https://www.nynja.biz/)), ein globales Kommunikations- und Mobiltechnologieunternehmen, hat heute NYNJA angekündigt, die erste internationale Kommunikations-App mit integriertem digitalem Marktplatz und Wallet für Kryptowährungen. NYNJA ist eine plattformübergreifende App, die Sprach-, Text- und Bild-Messaging mit soliden und sicheren Business Management- und E-Commerce-Funktionen verbindet, die alle vom unternehmenseigenen Finanz-Ökosystem und der unternehmenseigenen Kryptowährung NYNJACoin unterstützt werden. NYNJA, seit dem ersten Quartal 2017 in Entwicklung, ist zurzeit in der Betaphase und der öffentliche Token-Verkauf für NYNJACoin startet am 17. April 2018.

"Auch wenn es keinen Mangel an Mobile-Messaging-Apps gibt, hat es noch nie eine All-in-One-Kommunikations-App gegeben, die nahtlos die Messaging- und Transaktionserfordernisse von Privat- und Geschäftsanwendern mit den derzeit verfügbaren höchsten Sicherheitsprotokollen unterstützt", sagte Mitgründer und CEO Salvatore Guerrieri. "NYNJA ist die erste App ihrer Art, die das volle Potenzial ihrer Nutzerbasis ausschöpft und sie mit einer plattformübergreifenden Multimedia-Messaging-App und einem integrierten globalen Marktplatz ausstattet, der durch sichere Blockchain-Protokolle abgesichert ist."

Der NYNJA-Marktplatz ermöglicht es Benutzern, über eine offene API mithilfe von NYNJACoin, der auf dem ERC20-Standard basierenden Kryptowährung des integrierten NYNJA-Finanz-Ökosystems, Waren und Dienstleistungen international zu kaufen und zu verkaufen. Mit NYNJACoin können Benutzer zudem auf exklusive Gruppen zugreifen und für proprietäre Gruppeninhalte wie lizenzierte Assets oder terminierte Konsultationen zahlen. Benutzer können außerdem durch das Ansehen von Werbeanzeigen und Teilen von Markenmaterialien wie Sticker-Packs oder Coupons NYNJACoin verdienen. Jedes Konto kann gemäß den sozialen, privaten und geschäftlichen Aktivitäten des Benutzers organisiert werden und enthält ein sicheres Ethereum-Wallet, das den Benutzern die Möglichkeit gibt, innerhalb der App frei zu agieren. Dadurch wird ein schneller internationaler Zahlungsverkehr ohne teure externe Zahlungsanbieter und ohne interne Plattformgebühren ermöglicht. Die Open-Source-Plattform ist vollständig skalierbar und ermöglicht es Entwicklern, wertsteigernde Anwendungen in NYNJA zu integrieren.

Zusätzlich zu den standardmäßigen Messaging-Funktionen bietet NYNJA zeitgesteuertes Messaging und Übersetzungen. NYNJA ist auf jeder Plattform und jedem Gerät global, integriert und sicher und bietet Benutzern kostenlose Internetanrufe und die Weiterleitung von Anrufen an jedes Telefon. Die NYNJA-Architektur bietet eine sichere Verschlüsselung der Cloud-Datenspeicherungen zum Aufbewahren von Nachrichten, Bildern und Dateien und verfügt über eine ansprechend gestaltete und intuitive Benutzeroberfläche. Deren Highlight ist das Navigationssystem in Form eines konzentrischen Rads, für das ein Patent angemeldet wurde. Das konzentrische Rad ermöglicht eine schnelle und einfache Navigation durch die App mit einem Daumen und eliminiert die Verwendung von Zurück-Tasten.

"Mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung verwendet Mobile-Messaging-Apps, aber die aktuell verfügbaren Apps greifen zu kurz, weil sie entweder global, aber zu einfach sind, wie z.B. WhatsApp und Facebook Messenger, oder weil sie aufgrund regionsspezifischer Besonderheiten, wie z.B. Line und WeChat, Adoptionsbeschränkungen haben", sagte Alejandro Gramont, der Mitgründer und President von NYNJA. "Darüber hinaus sind viele Messaging-Apps primär für den persönlichen und sozialen Gebrauch und nicht für geschäftliche Zwecke gedacht. Und die meisten Business-Class-Apps verfügen nicht über die erforderlichen Funktionen, um sich als Apps auf Enterprise-Niveau zu qualifizieren. NYNJA ist eine Klasse für sich, da sie die einzige allumfassende, hochgradig anpassbare Kommunikations-App mit einem Blockchain-basierten Marketplace und einem Finanz-Ökosystem ist."

Bei Markteinführung steht die NYNJA-App auf Android, iOS und für Browsernutzung zur Verfügung. Eigens entwickelte Mac-, Linux- und Windows-Versionen werden folgen.

Zum erfahrenen NYNJA-Team gehören der CEO und weltweit tätige Unternehmer Salvatore Guerrieri, der Mitgründer, President und COO Alejandro Gramont, der Chief Technology Officer Plamen Minev sowie der Mitgründer und Chief Strategy Officer Marshall Taplits. Zu den Beratern gehören Michael Terpin, CEO der Investorenkonferenzserie CoinAgenda, Ken Lo, CEO von ANX International, einem führenden Serviceanbieter von Blockchain-Zahlungslösungen, und Howard Bilton, Gründer von The Sovereign Group. Miles Pelham, Gründer von Digitas Limited, und Mun Shing Cheong, General Manager von ANX Digital, sind ebenfalls Berater.

Über NYNJA

NYNJA Group Limited ist ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, das die erste internationale und plattformübergreifende Kommunikations-App mit integriertem Kryptowährungs-Marketplace und Krypto-Wallet entwickelt hat. Die NYNJA-App verbindet Sprach-, Text- und Bild-Messaging mit soliden Business Management- und E-Commerce-Funktionen, die alle von ihrem eigenen Finanz-Ökosystem und ihrer eigenen Kryptowährung NYNJACoin unterstützt werden. Mit NYNJACoin können Benutzer freiberufliche Dienstleistungen und virtuelle Güter austauschen, auf exklusive Inhalte zugreifen und Token für das Ansehen von Werbeanzeigen oder die Nutzung von Markenmaterialien verdienen.

