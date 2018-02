Eine starke Nachfrage nach Gucci-Produkten sowie der Luxusgüterboom in China haben dem französischen Konzern Kering die Kassen gefüllt.

Der Umsatz des französischen Konzerns Kering ist im Schlussquartal um mehr als ein Viertel auf 4,26 Milliarden Euro gestiegen. Das teilte die Gruppe am Dienstag mit. Das Plus von 27,4 Prozent fiel zwar um einen Prozentpunkt schwächer aus als in den drei Monaten zuvor, lag aber über den Erwartungen der Analysten. ...

