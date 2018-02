Von Liyan Qi

PEKING (Dow Jones)--China hat JP Morgan Chase die Genehmigung zur Abwicklung von Clearing-Geschäften mit dem Yuan in den USA erteilt. Peking will die Nutzung seiner Landeswährung im Ausland erhöhen. Die Wahl auf die nach Vermögenswerten größte US-Bank sei im Rahmen einer Vereinbarung mit der US-Notenbank Federal Reserve gefallen, teilte ihr chinesisches Gegenstück, die People's Bank of China (PBOC), auf ihrer Webseite mit. Die am Dienstag veröffentlichte Mitteilung datiert auf den 9. Februar.

China und die USA haben vereinbart, jeweils eine Bank in den USA für das Yuan-Clearing auszuwählen, wie Vertreter bei einem bilateralen strategischen und wirtschaftlichen Dialog im Jahr 2016 sagten. 2016 hatte die PBOC die New Yorker Filiale der Bank of China zur Clearing-Bank für Yuan-Geschäften ernannt.

February 13, 2018

