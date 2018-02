Zürich - Die Schweizer Börse ist am Dienstag nach dem starken Wochenauftakt kaum verändert in den Handel gestartet, hat dann aber etwas an Terrain eingebüsst. Die Stimmung an den internationalen Finanzmärkte bleibe von Vorsicht und Nervosität geprägt, heisst es am Markt. Am Montag kletterte der Leitindex SMI von der Erholung an der Wall Street getragen mit einem Plus von 1,6% zurück über die Marke von 8'800 Punkten, die er mit Mühe knapp zu verteidigen weiss. Die Anleger warten indessen auf weitere Angaben zur Inflationsentwicklung.

Dabei rückt die Publikation zu den US-Konsumentenpreisen vom Mittwoch in den Fokus der Anleger. Dann soll sich zeigen, ob die wachsenden Inflationssorgen berechtigt sind. Aus Grossbritannien werden bereits im Verlauf des heutigen Morgens Preisdaten erwartet, während die Schweizer Produzenten- und Importpreise im Januar ziemlich deutlich zugelegt haben. Auch der Aufwärtstrend bei den Bond-Renditen scheine intakt zu sein, so ein Händler. Dieses Szenario berge für Aktien kurzfristig weitere Kursrisiken. US-Präsident Donald Trump hat derweil seinen Budget-Entwurf und die teuren Pläne zur Sanierung der Infrastruktur vorgestellt.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 09.30 Uhr 0,26% auf 8'799,09 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt um 0,21% auf 1'442,22 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) ...

