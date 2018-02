In diesem Jahr will Harting auf der Messe die Bedeutung von Partnerschaften im Zusammenhang mit der Integrated Industry anhand einiger Beispiele heraustellen. So zeigt das Unternehmen mit seinen Partnern aus dem Mica-Netzwerk (www.mica.network) und dem Schweizer Automobilhersteller Rinspeed, wie im Rahmen einer Partnerschaft Mehrwerte für den Kunden geschaffen werden. Derzeit kooperieren 24 Partnerunternehmen in diesem Anwender-Netzwerk und zeigen aktuell 29 Anwendungen für das Open Computing System Mica in verschiedensten Industrie-4.0-Anwendungen. Mit diesem modularen Minicomputersystem, das vor zwei Jahren mit dem Hermes-Award ausgezeichnet wurde, lassen sich Digitalisierungsprojekte an Maschinen und Anlagen umsetzen, vor allem auch an bestehenden Industrieanlagen (Retrofit).

Neue Kunststoff-Steckverbinder ‚Han-Eco B' vorgestellt

Die Steckverbinder-Reihe ‚Han-Eco' wird umfassend erweitert: Der neue Steckertyp ‚Han Eco B' hat ein Gehäuse aus Hochleistungskunststoff in den Größen 6B, 10 B, 16B und 24B; zusammengenommen ergeben sich daraus mehreren Hundert Steckervarianten. Die ‚Han Eco B'-Steckverbindungen sind vollständig mit dem Industriestandard ‚Han B' kompatibel. In die entsprechenden Han-Eco-B- Gehäuse passen somit alle Kontakteinsätze und Module, die sich auch in das Standard-Metallgehäuse integrieren lassen. Kunststoff- und Metall-Versionen ...

