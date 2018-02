Die Textilkette Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270) will nun doch keine Aktiendividende anbieten. Hennes & Mauritz (H&M) wollte den Aktionären ursprünglich anbieten, ihre Dividende wieder in neue H&M-Aktien zu investieren. Der Plan wurde nun aus technischen und zeitlichen Gründen verworfen. Analysten hatten den Plan der Aktiendividende begrüßt, da H&M so mehr Liquidität zur Verfügung gestanden hätte, die der Konzern zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...