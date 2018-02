Die Commerzbank hat die Einstufung für Scout24 nach vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Betreiber von Internet-Anzeigenportalen habe etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expertin bezeichnete das Zahlenwerk als insgesamt solide, vermisst aber Details zu den einzelnen Segmenten. So wäre eine anziehende Dynamik bei Immobilenscout24 ihrer Ansicht nach ein wichtiger Kurstreiber./ajx/ck Datum der Analyse: 13.02.2018

ISIN: DE000A12DM80