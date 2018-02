13.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Österreichischer Verband Financial Planners (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Das internationale Financial Planning Standards Board durfte sich 2017 über einen neuen Höchststand an Certified Financial Planner™ freuen. Zum Jahreswechsel zählten die 26 nationalen Mitgliedsorganisationen aus aller Welt exakt 175.573 CFP-Professionals - um 3,2 Prozent mehr als am Ende des Jahres 2016. Die unangefochtene Nummer eins bei den Zertifikatsträgern sind die USA mit rund 80.000 CFP-Experten. Mit mehr als 3.200 neuen ausgewiesenen...

