13.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Novomatic Seit 2014 prämieren die Global Gaming Awards besondere Meilensteine und Errungenschaften in der Gaming-Branche des vorangegangenen Jahres. Nach vier erfolgreichen Jahren in Las Vegas wurden die Global Gaming Awards nun auch auf London ausgeweitet und Novomatic als "Casino Supplier of the Year" ausgezeichnet. Die Novomatic AG wurde in diesem Segment für ihre Leistungen als international verlässlicher und innovativer Technologielieferant ausgezeichnet. "Aufgrund unserer 29...

