Ein Zusammenstoß von Schiffen der griechischen und türkischen Küstenwache heizt den Konflikt in der Ägäis weiter an. Es ist bereits der zweite in diesem Jahr.

Ein Boot des türkischen Küstenwache soll ein Patrouillenboot der griechischen Küstenwache im Südosten der Ägäis gerammt und beschädigt haben. Bei dem Zwischenfall in der Nähe der umstrittenen Felseninseln Imia (türkisch: Kardak) seien Schäden ...

