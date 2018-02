Marcel Hirscher holte in Kombination erstes OlympiagoldJeongseon - Ski-Superstar Marcel Hirscher hat seine erste olympische Goldmedaille gewonnen. Der Salzburger holte sich heute bei den Winterspielen in Pyeongchang den Sieg in der Kombination und kann somit relativ entspannt in seine Paradedisziplinen Riesentorlauf und ...

