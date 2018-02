Hamburg (ots) -



Am Donnerstag startet zum zweiten Mal der PR-Hackathon in Deutschland. Dieses Jahr lautet das Motto "REBOOT PR". Vom 15. bis 17. Februar kommen im Loft 06 auf dem OTTO-Campus Entwickler, Grafikdesigner und Kommunikatoren zusammen, um in kleinen Teams neue Ideen rund um die digitale Zukunft der PR zu entwickeln und erste Prototypen zu bauen. Der PR-Hackathon ist wieder komplett ausgebucht und aufgrund des Erfolgs vom vergangenen Jahr sind viele der Teilnehmer Wiederholungstäter. Veranstalter des PR-Hackathons ist erneut die dpa-Tochter news aktuell.



Am Donnerstagnachmittag wird Edith Stier-Thompson, Initiatorin des PR-Hackathons und Geschäftsführerin von news aktuell, das Event eröffnen. Im Anschluss geht es direkt in die Ideen-Pitches, danach bilden sich die Teams. Nach 48 Stunden stellen die Teams am Samstag in jeweils dreiminütigen Präsentationen ihre Prototypen vor. Auf Basis der abschließenden Präsentationen entscheidet die Hackathon-Jury in drei Kategorien über die jeweils beste Arbeit und vergibt Preise im Wert von jeweils 2.000 Euro. Darüber hinaus gibt es eine vierte Kategorie, deren Gewinner die Hackathon-Teilnehmer selbst bestimmen. Prämie dieses Publikumspreises sind Google-Home-Geräte.



"Unser erster Hackathon hat in der Branche voll eingeschlagen. Auch unter dem diesjährigen Motto 'Reboot PR' werden wieder 100 PR-Schaffende, Designer und Entwickler gemeinsam drei Tage lang die Branche auf den Kopf stellen und mit viel Spaß und Kreativität disziplin- sowie unternehmensübergreifend innovative Prototypen entwickeln", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Das wird 'Co-Working at its best', davon sollten wir uns alle in der PR-Branche anstecken lassen", so Edith Stier-Thompson weiter.



Während des Hackathons werden die Teams durch vier Mentoren (Tijen Onaran, Magdalena Rogl, Edith Stier-Thompson und Dirk Zeiler) begleitet, die Präsentationstrainings und Beratungseinheiten anbieten. Moderiert werden die drei Tage von Dirk Zeiler, CEO next media accelerator (www.nma.vc). Zahlreiche Sponsoren unterstützen den PR-Hackathon.



PR-Hackathon "Reboot PR": 15. bis 17. Februar 2018, Hamburg, OTTO LOFT 06 (auf dem OTTO-Campus) https://www.newsaktuell.de/pr-hack-2018



Jury: Martin Frommhold, Bereichsleiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher, OTTO Birger Johannsen, Leiter Produktmanagement, news aktuell Angela Krieger, Communications & Public Affairs Manager, Google Tijen Onaran, Gründerin und Vorstand, Women in Digital Magdalena Rogl, Head of Digital Channels, Microsoft Prof. Dorothea Wenzel, Dekanin Fakultät Design, Medien und Information, HAW Hamburg Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt AG Dirk Zeiler, CEO, next media accelerator (nma)



Mentoren: Tijen Onaran, Gründerin und Vorstand, Women in Digital Magdalena Rogl, Head of Digital Channels, Microsoft Edith Stier-Thompson, Initiatorin des PR-Hackathons und Geschäftsführerin news aktuell Dirk Zeiler, CEO, next media accelerator (nma)



Preise: news aktuell-Preis "Best Overall" - 2.000 EUR + Tickets für die "Online Marketing Rockstars" fischerAppelt-Preis "Most Innovative" - 2.000 EUR OTTO-Preis "Most Needed" - 2.000 EUR Google News Lab-Publikumspreis "Best Validation" - Preis: Google Homes



Sponsoren & Partner: fischerAppelt fritz-kola Google News Lab Hotwire IQOS Microsoft next media accelerator (nma) OTTO RAWBITE Waterkant Touren



Hashtag: PRHack



