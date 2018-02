Oy-Mittelberg (ots) -



Ätherische Öle sind beeindruckend vielfältig: manche in der Konsistenz eher harzig oder balsamartig, manche flüssig, und auch farblich sind von Rot, Gelb, Blau und Braun über hell bis transparent fast alle Töne vertreten. Vetiver Bourbon ist anders. Völlig anders. Dunkel und zähflüssig wie Honig, verströmt es ein unvergleichliches Aroma: betörend, erdig mit Holz-, Tabak- und Karamellnoten. Ein solches Öl muss lange reifen. Pünktlich zur BIOFACH 2018 hat Aromatherapie-Pionier PRIMAVERA seine Schatzkammer geöffnet und präsentiert mit "Vetiver Bourbon gereift" eine einzigartige Spezialität aus seinem Reifekeller.



"Mit Vetiver Bourbon, mehr als 30 Jahre im Keller gereift, ist es PRIMAVERA gelungen, eine absolute Rarität anzubieten, die außergewöhnliche Duftkreationen ermöglicht", freut sich Aroma-Expertin und Buchautorin Maria M. Kettenring, die auch mit großer Erfahrung Duft- und Parfümmischungen aus naturreinen ätherischen Ölen kreiert.



Vetiver Bourbon ist die ideale Basisnote für individuelle Parfümkreationen. Aus der hochwertigen Parfümherstellung ist das Öl daher kaum wegzudenken. Besonders gut lässt sich Vetiver Bourbon mit Sandelholz, Orange, Ylang Ylang extra, Jasmin Absolue, Tonka Extrakt und Cardamom mischen. Vetiver gibt dem entstehenden Duft Tiefe und eine längere Verweildauer. Außerdem dient es als bewährtes Fixativ, denn es bindet flüchtige Kopfnoten wie Blüten- oder Zitrusdüfte.



Ursprünglich kommt das ätherische Öl von der Insel Réunion im Indischen Ozean. Die Wurzeln des eher unscheinbaren Vetivergrases reichen bis zu 3 Meter in die Tiefe und schützen die Landschaft vor Bodenerosion. Aromatherapeuten schätzen das ätherische Öl daher auch für seine beruhigende, psychisch stärkende und "erdende" Wirkung. In stürmischen Zeiten gibt es Halt, Gelassenheit und Selbstvertrauen, in Zeiten des Umbruchs kann es wertvolle Hilfe leisten.



"Dieses einmalige Vetiveröl verströmt einen wunderbar waldigen, holzigen Duft nach feuchter Erde, Karamell, balsamisch-rauchigen Untertönen und hat eine leichte Tabaknote, die in ihrer Tiefe als ideales Fixativ jede Duftkreation veredelt. Dieser Duft wird fein nuanciert verwendet und kann maskulin, aber auch feminin eingesetzt werden", erläutert Buchautorin und PRIMAVERA-Seminarleiterin Maria Kettenring diese Kostbarkeit.



Seine hautfreundlichen, -beruhigenden und -regenerierenden Eigenschaften entfaltet Vetiver als wertvolle Komponente in verschiedenen Hautpflegerezepturen wie Hautschutzbalsamen und Gesichtspflegeölen. Männer schätzen die holzig-erdige Note für die Gesichts- oder Bartpflege.



Rezepttipp Bartpflegeöl 50 ml Mandelöl bio 1-2 Tropfen Vetiver Bourbon gereift 1-2 Tropfen Zeder bio 5-8 Tropfen Orange bio/demeter



Alle Öle miteinander mischen. Das Bartpflegeöl kann sofort verwendet werden, aber erst nach circa 2 Wochen Lagerzeit entfaltet die Duftkomposition vollständig ihren harmonischen Duft.



Die stresslösende Wirkung von "Vetiver Bourbon gereift" kommt auch in sinnlichen Massageölen für Männer und Frauen gut zur Geltung. Dazu wird das Öl mit einem fetten Basisöl wie beispielsweise Mandelöl gemischt.



Rezepttipp Sinnliches Massageöl für schöne Stunden zu zweit 50 ml Macadamianussöl bio 1 Tropfen Vetiver Bourbon gereift 1-2 Tropfen Jasmin Absolue 5-8 Tropfen Orange bio/demeter



Alle Öle miteinander mischen. Das Massageöl hat einen leicht maskulinen Touch und kann sofort verwendet werden. Vollständig entfaltet es seinen Duft erst nach rund 2-wöchiger Lagerung.



PRIMAVERA mit weiteren Neuheiten auf der Weltleitmesse BIOFACH



"Vetiver Bourbon gereift" ist eine der Produktneuheiten, mit der PRIMVERA vom 14. bis 17. Februar 2018 auf der diesjährigen BIOFACH in Nürnberg (Halle 7A/7A-251) vertreten sein wird. Weitere Neuzugänge im Sortiment sind das BioAirspray Vanille, das BioAirspray Zirbelkiefer sowie die überarbeitete Naturkosmetik-Linie Manuka Borretsch.



"Unsere neuen Produkte stehen im Zeichen zweier Überlegungen", sagt Kurt L. Nübling, Mitgründer und -eigentümer von PRIMAVERA. "Die eine Überlegung ist die, dass es einfach sein soll, die wohltuende Wirkung von Aromatherapie auch im stressigen Alltag zu erleben. Deswegen haben wir neue praktische Ready-to-use-AirSprays entwickelt. Die andere Idee ist die, gemäß unserem Qualitätsanspruch besonders hochwertige und seltene Öle anzubieten. Denn es gibt bestimmte ätherische Öle, die mit zunehmendem Alter immer besser und edler werden. 'Vetiver Bourbon gereift' ist ein solcher Schatz, der mehr als 30 Jahre gereift ist - und den gibt es nur bei PRIMAVERA."



UNTERNEHMEN



Für PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.



PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.



