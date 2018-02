Das Start-up Spryker hat die nächste Finanzierungsrunde abgeschlossen: Der Anbieter von E-Commerce-Systemen will es nun mit den Großen aufnehmen.

Auf dem Weg von der Arbeit machte das Auto eigentlich keine Probleme, trotzdem wartet auf der Mailbox zu Hause schon eine Nachricht der Werkstatt: Das Fahrzeug habe eine automatische Meldung abgesetzt, dass bald eine Wartung zu empfehlen sei, man möge sich doch bitte wegen einer Terminabsprache zurückmelden. So oder ähnlich könnte es schon bald laufen - dank der digitalen Vernetzung. Die Möglichkeiten sind quasi endlos: Ein Rasierer bestellt sich die Klingen selbst, die Waschmaschine ordert ihr Waschmittel und das Regal im Lager fordert automatisch Waren an, wenn ein Fach leer ist. IoT-Commerce, also der Handel durch vernetzte Geräte (IoT steht für "Internet of Things", zu Deutsch: Internet der Dinge), ist ein Markt mit Zukunft.

Das wissen auch die Gründer des Berliner Start-ups Spryker. Der Anbieter sogenannter "Beyond Desktop Commerce Technologie" hat den Abschluss einer Finanzierungsrunde über 22 Millionen US-Dollar bekannt gegeben - angeführt wird sie vom Londoner Investor One Peak Partners. Die bestehenden Kapitalgeber, darunter Project A, investierten erneut. Mit dem Geld will das Start-up die internationale Ausrichtung weiter vorantreiben und es mit den ganz Großen der Branche aufnehmen.

Der Handel durch vernetzte Geräte soll dabei der entscheidende Wachstumsbeschleuniger sein, sagt Spryker-Mitgründer Alexander Graf gegenüber dem Handelsblatt: "Viele der Sensoren, die das ermöglichen, sind erst in den letzten Jahren entwickelt worden, und viele Anbieter hatten die Chancen gar nicht auf dem Schirm."

Spryker habe früh bereits damit experimentiert, nun könnten Unternehmen quasi jedes vernetzte Gerät in den Shop integrieren, erklärt Graf: "Das ist ein Riesenmarkt, insbesondere in B2B Geschäftsmodellen - und die zunehmende Beliebtheit von Smart Home wird das noch weiter vorantreiben."

Die Zahlen geben Graf recht: 2018 sollen die Umsätze im Smart-Home-Markt, also zum Beispiel mit steuerbaren Barometern, Home Entertainment oder smarten Haushaltsgeräten, bei rund 41 Milliarden Euro liegen, ...

