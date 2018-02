Frankfurt - Weltweit machen sich die Anleger auf eine schnellere Normalisierung der Geldpolitik gefasst, so die Analysten der DekaBank.Dem hätten sich auch Bundesanleihen nicht entziehen können, deren Renditen vor allem in den mittleren Laufzeitbereichen deutlich angestiegen seien. Auch die Analysten der DekaBank gehen davon aus, dass die EZB ihre Wertpapierkäufe nach September relativ schnell einstellen wird. Aufgrund der nur langsam zunehmenden Inflation rechne man jedoch erst ab Mitte nächsten Jahres mit einer Anhebung der Leitzinsen. Um die Markterwartungen wieder zu dämpfen, dürfte die EZB bald eine neue Forward Guidance formulieren, die zukünftige Leitzinserhöhungen nicht an das Ende der Wertpapierkäufe, sondern an die Inflationsaussichten kopple. Dies sollte den Anstieg der Renditen kurzlaufender Bundesanleihen vorerst bremsen, während sich die am langen Ende weiter nach oben bewegen würden. In allen Laufzeitbereichen erwarten die Analysten der DekaBank etwas höhere Renditeverläufe. (Ausgabe Februar/März 2018) (13.02.2018/alc/a/a)

