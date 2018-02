Wien - In den USA hat Präsident Trump gestern seinen USD 4,4 Bio. schweren Budgetentwurf für das Finanzjahr 2019 vorgelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Er sehe erhebliche Ausgabensteigerungen bei Verteidigung und Grenzsicherung vor, während im Gegenzug Sozialprogramme zusammengestrichen werden sollten. Das Budgetdefizit würde sich nach diesem Entwurf im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppeln. In Budgetfragen habe jedoch der Kongress das letzte Wort. Hier rege sich bereits von demokratischer wie republikanischer Seite deutlicher Widerstand.

