- BARCLAYS INITIATES SMITHS GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1800 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 610 (580) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 335 (340) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 540 (560) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - JPMORGAN CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HALMA PRICE TARGET TO 1050 (1060) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 1030 (1180) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 1785 (1883) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SAGA PLC PRICE TARGET TO 140 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES TATE & LYLE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 630 PENCE - LIBERUM RAISES CAMBIAN PRICE TARGET TO 238 (232) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS BP TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 550 (645) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1457 (1558) P - 'EQUAL-W.' - MORGAN STANLEY CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 120 (170) P - 'EQUAL-W.' - ODDO BHF RAISES EASYJET TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1200 (1250) PENCE - UBS CUTS RELX PRICE TARGET TO 1580 (1700) PENCE - 'NEUTRAL'



