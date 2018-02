Liebe Leser,

Erfolg für Wirecard: Wie der Finanzdienstleister am Montag mitteilte, werde der Konzern Payment-Partner für die europaweiten Onlineshops von Olympus, einem weltweit führenden Hersteller im Bereich opto-digitaler Produkte mit Hauptsitz in Japan, der in Europa mit der Olympus Europa SE & Co. KG vertreten ist.

"Maximale Flexibilität" im Fokus

Konkret: Wirecard übernehme "dabei die Einbindung der Bezahlmethoden Apple Pay, IDEAL, Kreditkarten, MrCash und P24 sowie ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...