US-Außenminister Tillerson bekräftigt, weiter gegen den IS zu kämpfen. Sein Land stelle weitere 200 Millionen US-Dollar für befreite Gebiete in Syrien bereit.

US-Außenminister Rex Tillerson hat dazu aufgerufen, den Kampf gegen die Terrormilz Islamischer Staat (IS) bis zur endgültigen Niederlage der Extremisten fortzusetzen. Die Terrormiliz stelle auch nach dem Ende der großen Militäreinsätze für den Nahen Osten, die USA und andere Länder weiterhin eine ernste Gefahr dar, sagte Tillerson am Dienstag in Kuwait zum Auftakt des Außenministertreffens der internationalen Anti-IS-Koalition. "Das Ende größerer Kampfeinsätze bedeutet nicht, dass wir einen dauerhaften Sieg über den IS erreicht haben", ...

