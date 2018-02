BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 12-Feb-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 12/02/2018 IE00B88D2999 18375 GBP 3611603.774 196.5498653 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 12/02/2018 IE00B7VB3908 368496 GBP 6408739.555 17.39161227 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 12/02/2018 IE00B7SD4R47 52752 EUR 10151423.43 192.4367498 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 12/02/2018 IE00B8JF9153 1222386 EUR 9946307.838 8.1367979 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 12/02/2018 IE00B878KX55 28775 EUR 6643159.89 230.8656782 Daily ETP



Boost ShortDAX 12/02/2018 IE00B8GKPP93 1214559 EUR 8772486.017 7.2227747 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 12/02/2018 IE00B7Y34M31 173942 USD 100517492 577.8793623 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 12/02/2018 IE00B8K7KM88 4253272 USD 27420770.15 6.4469825 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 12/02/2018 IE00B8W5C578 15800 USD 16533326.51 1046.41307 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 12/02/2018 IE00B8VZVH32 7587679 USD 21772332.72 2.8694325 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 12/02/2018 IE00B7ZQC614 91209727 USD 91334593.12 1.001369 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 12/02/2018 IE00B7SX5Y86 1167117 USD 51594973.24 44.2071988 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 12/02/2018 IE00B8HGT870 612787 USD 15293357.51 24.9570528 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 12/02/2018 IE00B6X4BP29 45475 USD 4487174.875 98.6734442 Daily ETP



Boost Copper 3x 12/02/2018 IE00B8JVMZ80 20513 USD 474286.3223 23.1212559 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 12/02/2018 IE00B8KD3F05 40997 USD 2362851.473 57.6347409 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 12/02/2018 IE00B8VC8061 275329873 USD 40364488.23 0.1466041 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 12/02/2018 IE00B76BRD76 248299 USD 10987730.55 44.2520129 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 12/02/2018 IE00B7XD2195 5777197 USD 18406586.4 3.1860756 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 12/02/2018 IE00B8JG1787 23715 USD 2422814.256 102.163789 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 12/02/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2408429.406 42.86987195 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 12/02/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2539613.965 67.96408503 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 12/02/2018 IE00B94QKC83 5855 GBP 866358.3164 147.9689695 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 12/02/2018 IE00BBGBF313 471695 GBP 25720724.26 54.52829532 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 12/02/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1762689.941 202.9346006 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 09/02/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 258463147.8 5018.7019 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 09/02/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 154522529.8 18983.11177 Daily ETP



Boost Palladium 12/02/2018 IE00B94QLR02 12585 USD 611549.7764 48.593546 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 12/02/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1284146.045 135.5871656 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 12/02/2018 IE00B94QL251 4863 USD 778251.5885 160.0352845 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 12/02/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 166685.2411 2.9791289 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 12/02/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 344528.9864 66.2555743 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 12/02/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 624187.2399 84.4180741 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 12/02/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 522860.717 87.772489 Daily ETP



Boost Silver 2x 12/02/2018 IE00B94QL921 3015 USD 189273.1489 62.7771638 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 12/02/2018 IE00B94QL699 14638 USD 623189.3575 42.5733951 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 12/02/2018 IE00B873CW36 3981502 EUR 36930987.57 9.2756421 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 12/02/2018 IE00B8NB3063 277775 EUR 25372494.74 91.3418945 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 12/02/2018 IE00BKT09149 2780 EUR 349487.9102 125.7150756 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 12/02/2018 IE00BKS8QM96 251001 EUR 12816359.05 51.060988 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 12/02/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 378841.8978 122.2070638 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 12/02/2018 IE00BKS8QN04 909259 EUR 55148710.38 60.6523668 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 12/02/2018 IE00BKT09479 821 GBP 106538.1496 129.7663211 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 12/02/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8663661.265 54.01150386 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 12/02/2018 IE00BKT09032 2500 USD 242115.7668 96.8463067 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 12/02/2018 IE00BKS8QT65 132211 USD 11429810.13 86.4512796 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 12/02/2018 IE00BLS09N40 395442 EUR 15196015.12 38.427924 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 12/02/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 4832898.963 15.7423419 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 12/02/2018 IE00BLNMQS92 51300 EUR 4417906.952 86.1190439 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 12/02/2018 IE00BLNMQT00 83182 EUR 4104681.038 49.3457844 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 12/02/2018 IE00BVFZGC04 125808 USD 2318833.159 18.4315239 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 12/02/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1684087.905 88.2784455 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 12/02/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 402477.2203 35.3515345 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 12/02/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 727909.7435 51.7716745 Short Daily ETP



Boost Brent 12/02/2018 IE00BVFZGD11 362613 USD 7493116.62 20.664225 Oil ETC



Boost Gold 12/02/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 2990572.778 26.9741745 ETC



Boost Natural Gas 12/02/2018 IE00BVFZGL94 30751 USD 589540.8407 19.1714364 ETC



Boost BTP 10Y 5x 12/02/2018 IE00BYNXNS22 180650 EUR 8243503.411 45.6324573 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 12/02/2018 IE00BYNXPH56 66676 EUR 3697076.198 55.4483802 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 12/02/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1763605.771 91.5968511 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 12/02/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 929214.5973 63.7059233 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 12/02/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2423387.19 104.0884456 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 12/02/2018 IE00BYTYHS72 70880 USD 2953296.322 41.6661445 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 12/02/2018 IE00BYTYHR65 477057 USD 7726581.474 16.1963486 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 12/02/2018 IE00BYTYHN28 29028 USD 7315450.374 252.013586 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 12/02/2018 IE00BYTYHM11 11000 USD 244883.727 22.262157 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 12/02/2018 IE00BYTYHQ58 39167091 USD 7408083.175 0.1891405 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 12/02/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8387390.651 163.551092 ETP



Boost Bund 30Y 3x 12/02/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 340336.5641 115.7607361 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 12/02/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26520798.37 10279.37921 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 12/02/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 428947.9667 122.5565619 Short Daily ETP



