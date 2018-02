Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2314 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Im Vergleich zum Vorabend ergibt sich ein Kursgewinn von etwa einem halben Cent. Der Vormittagshandel zwischen Euro und Dollar verlief eher impulsarm. Der Euro kostet derweil mit 1,1516 CHF weniger als noch am Morgen. ...

