Berlin - Europäische Aktien erzielten 2017 solide Erträge, so die Experten von GAM. So habe das Plus des MSCI Europe ex UK Index (EUR) im vergangenen Jahr 12 Prozent betragen. Berücksichtige man, dass börsennotierte europäische Unternehmen fast die Hälfte ihrer Umsätze außerhalb von Europa erwirtschaften würden, liege die tatsächliche Performance sogar noch höher: Auf US-Dollar-Basis habe derselbe Index letztes Jahr eine Gesamtrendite von ganzen 28 Prozent erzielt - also mehr als das Doppelte.

