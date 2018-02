Matthews, North Carolina (ots/PRNewswire) - CEM Corporation, ein führender Anbieter von innovativen Testlösungen, freut sich, das äußerst erfolgreiche Abschneiden seines universellen Fettanalysators ORACLE in einer unabhängigen Studie (http://cem.com/media/contenttype /media/literature/Abstract_Cecalait_27s_Newsletter_No_103_-_Oracle.pd f) des akkreditierten französischen Laboratoriums Actalia Cecalait bekanntgeben zu können. ORACLE ist erste Schnellanalysator zur Messung des Fettgehaltes, der keinerlei Methodenentwicklung benötigt, und kann den Fettgehalt jeder Lebensmittelprobe mit chemischer Referenzgenauigkeit und außergewöhnlicher Wiederholgenauigkeit analysieren. In der Studie wurden mehrere Milchprodukt-Matrizes untersucht, darunter Sahne, Milchpulver, Schmelz- und Naturkäse, Sauerrahm, Joghurt, Dessert und Eiscreme, die einen Bereich von ca. 0,5 - 45,0% Fettgehalt abdecken.



Actalia stellte fest, dass ORACLE in der Lage war, alle vorgenannten Matrizes für Milchprodukte innerhalb ihrer jeweiligen Genauigkeitsstufen im Vergleich zu nasschemischen Extraktionsverfahren ohne jegliche Methodenentwicklung oder Kalibrierung zu analysieren. Konkret erbrachte die Gegenüberstellung ORACLE vs. Nasschemie einen perfekten linearen Determinationskoeffizienten (R2) von 1.000 ohne Verzerrungen. Actalia kam ebenfalls zu dem Schluss, dass die Wiederholgenauigkeit von ORACLE besser als der Referenzchemie-Grenzwert für alle Proben ist.



Das in Poligny (Frankreich) ansässige Actalia ist ein COFRAC-akkreditiertes Labor mit Spezialisierung auf die Bereitstellung technischer und wissenschaftlicher Beiträge zur Validierung und Vereinheitlichung analytischer Methoden. Actalia verfügt über besondere Expertise in der Analyse von Milchprodukten, organisiert Ringversuchsstudien, und ist ein weltweiter Lieferant von Milchprodukt-SRMs (Sekundärreferenzmaterialien).



ORACLE hat sich seiner Einführung im Jahre 2016 im Markt durchgesetzt und findet weltweit in der Lebensmittelproduktion und in Prüflabors Anwendung. Das System wurde mit dem IFT17 Food Expo Innovation Award gewürdigt, da es Zeit- und Kostenvorteile bringt, den Einsatz von Chemikalien eliminiert und gleichzeitig eine praktische, revolutionäre Technologie mit hohem wissenschaftlichen Wert verfügbar macht.



Weitere Informationen zu ORACLE und zur Actalia Cecalait-Studie finden Sie unter www.cem.com.



CEM Corporation, ein Privatunternehmen mit Sitz in Matthews, North Carolina, ist ein führender Anbieter von innovativen Laborinstrumenten. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich und Japan sowie ein globales Netz von Vertriebspartnern. CEM entwickelt und produziert Systeme für den Life Sciences-Bereich, analytische Labors und Verarbeitungsanlagen in aller Welt. Die Produkte kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz, unter anderem in der Pharmaindustrie, der Biotechnologie, in der chemischen Aufbereitung und Lebensmittelverarbeitung, und in der wissenschaftlichen Forschung.



