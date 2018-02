BMW ist bei den ausgelieferten Fahrzeugen hinter Mercedes und Audi zurückgefallen. Elektroautos sollen dem Autobauer wieder Schub geben.

Die weltweit wachsende Nachfrage nach Elektro- und Hybridautos soll BMW 2018 einen deutlichen Zuwachs in diesem Segment bescheren. 140.000 elektrifizierte Fahrzeuge will der Münchner Konzern verkaufen, nach gut 103.000 im Vorjahr. Wie der Autobauer am Dienstag mitteilte, kletterte im Januar der Absatz von E- und Hybridautos um 37 Prozent auf 7.155 Wagen. Gefragt waren Modelle mit alternativen Antrieben zuletzt vor allem in Skandinavien, Großbritannien und den USA. In China soll eine Hybridversion des als Geschäftswagen beliebten 5er im Jahresverlauf ...

