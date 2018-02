Hamburg (ots) -



- Diskussionsformat mit Sabine Christiansen - Zu Gast: Germanistin, Soziologin und Autorin Dr. Auma Obama - Kreuzfahrt von Mauritius nach Colombo



talk2christiansen geht in die nächste Runde: Im Rahmen des erfolgreichen Diskussionsformats begrüßt die bekannte TV-Journalistin Sabine Christiansen die Autorin, Rednerin und vielfach interessierte Aktivistin Dr. Auma Obama an Bord der EUROPA 2. Im Gespräch mit Sabine Christiansen wird sie über ihre Arbeit und ihr Engagement, die Zukunft Afrikas sowie die Beziehung zur Politik und ihrem Bruder, dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, berichten. Die EUROPA 2 Kreuzfahrt durch den Indischen Ozean beginnt Mitte Februar.



Dr. Auma Obama, die ältere Schwester des ehemaligen US-Präsidenten, wuchs in Kenia auf, studierte in Heidelberg und Bayreuth, lebte 16 Jahre in Deutschland und später in England. Heute ist sie wieder in Kenia zu Hause. Obama engagiert sich weltweit für sozial benachteiligte Jugendliche und ist Initiatorin sowie Vorstandsvorsitzende der Auma Obama Foundation Sauti Kau, Kisuaheli für "starke Stimmen". Zudem ist sie Mitglied des Weltzukunftsrates. Für ihr umfangreiches Engagement wurde Obama vielfach international ausgezeichnet. Während des US-Präsidentschaftswahlkampfes gehörte sie zum Wahlkampfteam ihres Bruders Barack. Exklusiv auf der EUROPA 2 berichtet Dr. Auma Obama im Gespräch mit Sabine Christiansen über ihr vielfältiges Engagement und ihre Arbeit, wie sie die Zukunft Afrikas einschätzt und in welcher Verbindung sie zur Politik steht. Außerdem spricht sie über die Beziehung zu ihrem Bruder.



Weitere Informationen in unserem Blogbeitrag unter http://ots.de/874A2I



Für das Diskussionsformat talk2christiansen lädt Sabine Christiansen auf ausgewählten Reisen Experten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft ein und spricht über facettenreiche Themen des aktuellen Zeitgeschehens.



Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de - Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unter www.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unter www.hl-cruises.de/blog



OTS: Hapag-Lloyd Cruises newsroom: http://www.presseportal.de/nr/22469 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_22469.rss2



Pressekontakt: Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-Lloyd Cruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse@hl-cruises.com