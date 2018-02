APA ots news: Cocoa Life-Siegel: Ab März 2018 wird OREO mit nachhaltig angebautem Kakao produziert

Mondelz International engagiert sich mit dem Programm Cocoa Life für eine nachhaltige Wertschöpfungskette

Wien (APA-ots) - Der beliebte OREO Keks trägt ab diesem März das Siegel Cocoa Life: Der schwarz-weiße Top-Seller wird dann mit Kakao aus nachhaltigem Anbau hergestellt.

Andreas Kutil, Managing Director für Mondelz International in Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei: "Mit dem Beitritt von OREO zum Cocoa Life-Programm setzen wir unsere Strategie fort, als Markenhersteller Verantwortung zu übernehmen und das Thema Nachhaltigkeit aktiv anzugehen."

Cocoa Life ist ein ganzheitliches Nachhaltigkeitsprogramm, das Mondelz International 2012 ins Leben rief. Das Unternehmen baut seitdem weltweit seine nachhaltige Wertschöpfungskette für Kakao weiter aus.

"Wir wollen, dass Kakao nachhaltig produziert wird und die Lebensgrundlagen der Kakaobauern vor Ort verbessert werden. Damit die Kakaoanbaugebiete zu Orten werden, an denen Menschen gerne leben und arbeiten wollen und wir auch in Zukunft qualitativ hochwertigen Kakao für unsere Produkte beziehen können", so Kutil weiter.

Zwtl.: Cocoa Life unterstützt Kakaobauern vor Ort

Bis 2022 will das Snacking-Unternehmen rund 400 Millionen US-Dollar (rund 313 Millionen Euro) investieren, um die Bedingungen für die Menschen in Kakaoanbaugebieten zu verbessern. Mit dem Programm sollen bis 2022 mehr als 200.000 Kakaobauern und ihre Familien gefördert sowie die Lebensumstände von mehr als einer Million Menschen in den Kakaoanbauländern Ghana, der Republik Côte d'Ivoire, Indien, Indonesien, der Dominikanischen Republik und Brasilien verbessert werden.

Cocoa Life unterstützt gezielt Kakaobauern in den Anbaugebieten: In Schulungen lernen die Bauern zum Beispiel, wie sie die Qualität der Kakaobohnen verbessern und die Erträge erhöhen. Auf diese Weise wird die Ernte auf lange Sicht noch ergiebiger, und das Einkommen der Bauern steigt. Außerdem fokussiert sich Cocoa Life auf die Förderung sowie Bildung von Frauen und Kindern.

OREO mit nachhaltig produziertem Kakao ist ab Mitte März 2018 im Handel erhältlich. Auf der Vorderseite der Verpackung findet sich dann zusätzlich das Cocoa Life-Siegel. Mehr zu OREO und Cocoa Life: [www.oreo.eu] (http://www.oreo.eu/), [www.cocoalife.org] (http://www.cocoalife.org/)

Zwtl.: Über Mondelz International

Mondelz International Inc. (NASDAQ: MDLZ) ist ein globales Snacking-Unternehmen, das weltweit für Genussmomente steht. 2017 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26 Milliarden US-Dollar. Mondelz International ist in rund 160 Ländern führender Anbieter von Schokolade, Keksen, Kaugummi, Bonbons und Getränkepulver. Rund um den Globus genießen Konsumenten Produkte beliebter Marken wie Milka, Oreo, Philadelphia, TUC, belVita und Toblerone. Mondelz International ist im Standard & Poor's 500 Index, im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet.

Mehr über uns erfahren Sie unter [www.mondelezinternational.com/] (http://www.mondelezinternational.com/).

