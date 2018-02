Riga, Lettland (ots/PRNewswire) -



Beim jährlich stattfindenden Wettbewerb Tequila & Mezcal Masters 2018 von The Spirits Business (https://www.thespiritsbusiness.com), bei dem die besten Tequilas ausgezeichnet werden, überraschten Experten die Spirituosenindustrie, als sie die überragende Qualität der Fabrica de Tequilas Finos (http://ftfinos.com/en/) erkannten und acht Preise an ausgezeichnete Tequila-Sorten des Unternehmens verliehen, unter anderem an Rooster Rojo (http://roosterrojo.com) und Cenote (https://tequilacenote.com). Kein anderer Tequila-Produzent gewann je so viele Preise - dies unterstreicht die starke Position von Finos in der Tequila-Branche und bestätigt die Auszeichnungen, die das Unternehmen bereits 2017 für seine Produkte erhielt.



"Unsere Kollegen bei Finos produzieren Tequilas mit höchsten Qualitätsstandards, um unsere Kunden zufriedenzustellen und uns in der Tequila-Branche ganz oben zu positionieren. Unser Ziel ist es, einer der weltweit besten Vorreiter und Produzenten von hochwertigen Tequilas zu sein. Die Ergebnisse des Wettbewerbs zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind", so Seymour Ferreira, Aufsichtsratsvorsitzender der Amber Beverage Group.



Die preisgekrönten Brände werden in der Produktionsstätte "Fabrica de Tequilas Finos" hergestellt, die bekannt für die dort hergestellten qualitativ hochwertigen Produkte ist. Seit September 2016 wird die Destillerie von der Amber Beverage Group (http://amberbev.com) betrieben.



Nachdem die Experten von Spirits Business das Vorzeigeprodukt der Fabrica de Tequilas Finos in der Kategorie Tequila Rooster Rojo (http://roosterrojo.com) testeten, verliehen sie zwei Silbermedaillen an die Spirituose. "Das bedeutet, dass unser Brennmeister Arturo Fuentes Cortes den richtigen Riecher hatte - dieser Tequila hat einzigartige Qualität und echte mexikanische Authentizität. Rooster Rojo ist definitiv die Marke, die den echten Geist von Mexiko repräsentiert", stellt Seymour Ferreira fest. Insgesamt verlieh die Jury acht Preise an die Tequilas der Fabrica de Tequilas Finos.



Über die Destillerie: Fabrica de Tequilas Finos ist ein Tequila-Hersteller aus Tequila in Mexiko. Das Unternehmen ist für seine Tequilamarken wie Don Camilo, Agave 99, Zapopan und Tonala bekannt. Die Destillerie befindet sich in der Stadt Tequila, Jalisco - in der Nähe von Guadalajara, Mexiko und am Fuß des Tequila Hills. Seit September 2016 wird die Destillerie von der Amber Beverage Group betrieben.



Über das Unternehmen: Die Amber Beverage Group operiert international von ihrem Hauptsitz in Riga aus über Produktions- und Vertriebsunternehmen in Russland, Mexiko, Großbritannien und im Baltikum. Das Unternehmen ist im Baltikum der führende Produzent, Distributor, Logistikunternehmen und Händler alkoholischer Getränke.



