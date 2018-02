Baltimore - Die Märkte sehen sich auch 2018 wieder mit zahlreichen politischen Risiken konfrontiert: ein unvorhersehbares politisches Umfeld in den USA, anhaltende geopolitische Spannungen und Wahlen in Italien sowie in einer Vielzahl von Schwellenländern, so Arif Husain, Head of International Fixed Income und Lead Portfolio Manager des Dynamic Global Fund (ISIN LU1216622214/ WKN A14UB9) und Global Aggregate Bond Fund (ISIN LU0133095157/ WKN 767366) bei T. Rowe Price.

Den vollständigen Artikel lesen ...