Lieber Leser,

die Cisco-Aktie konnte im vergangenen Jahr aus ihrer langfristigen Seitwärtsphase ausbrechen. Damit hat sie in 2017 einen Zugewinn von ca. 30,5 % verzeichnet. In diesem Jahr setzte sie diesen Aufwärtsschub zunächst fort, brach im Zuge der abrupten Korrektur in den letzten beiden Wochen jedoch ein und notiert seit Jahresbeginn betrachtet leicht im Plus. Dabei hat sie zum Ende der vergangenen Woche hin deutliche Erholungstendenzen gezeigt und fand Unterstützung im Bereich einer ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...