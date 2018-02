MotorradreifenDirekt.de präsentiert sich vom 23. bis 25. Februar 2018 auf den Hamburger Motorrad Tagen (Halle 7, Stand 7/34a) sowie vom 1. bis 4. März 2018 auf der Motorräder Dortmund (Halle 3, Stand 338).

Foto-Aktion, Umfragen und tolle Gewinne: ein Besuch am Stand lohnt sich.

Die neue Saison steht kurz vor der Tür. Zur Einstimmung versammelt sich das Who is Who der Motorradbranche auf zwei der bedeutendsten Bikermessen der ersten Jahreshälfte. Auch MotorradreifenDirekt.de ist dabei. Mit eigenem Auftritt präsentiert sich der Onlineshop für Motorradreifen und -zubehör vom 23. bis 25. Februar auf den Hamburger Motorrad Tagen (in Halle 7 am Stand 7/34a) und vom 1. bis 4. März 2018 auf der Motorräder Dortmund (in Halle 3 am Stand 338). Vor Ort steht ein Expertenteam für alle Fragen und Anliegen oder einfach zum Fachsimpeln zur Verfügung. Ein Highlight für Standbesucher: MotorradreifenDirekt.de und Metzeler Motorradreifen verlosen 25 mal 2 Tickets für die Superbike-WM 2018 in Brünn dazu einfach an einer kurzen Umfrage teilnehmen, schon ist man im Lostopf. Und auch für Unterhaltung ist gesorgt: An den jeweiligen Messewochenenden gibt es am Stand eine lustige Foto-Aktion. Dort haben Besucher die Möglichkeit, vor verschiedenen Hintergründen, mit passendem Bike und coolen Requisiten ihr persönliches Erinnerungsfoto zu schießen.

Eine Foto-Aktion, Umfragen und tolle Gewinne warten am Stand von MotorradreifenDirekt.de auf die Besucher (Foto: Business Wire)

Die Hamburger Motorrad Tage und die Motorräder Dortmund gehören zu den wichtigsten Motorradmessen des Landes. Zahlreiche Aussteller präsentieren dort das ganze Spektrum an Dienstleistungen und Produkten rund um das Thema Motorrad. Dazu erwartet Besucher ein vielfältiges Informations- und Unterhaltungsprogramm.

Über MotorradreifenDirekt.de

Ob Chopper-, Sport-Touring- oder Rollerreifen: Motorradfahrer finden im Sortiment des renommierten Onlineshops alles, was das Bikerherz begehrt. Zubehörartikel wie Motorradschläuche oder Motoröl ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Das Portfolio der Zweiradreifen-Spezialisten reicht von allen etablierten Motorradreifen Premiumherstellern wie Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone oder Michelin über renommierte Qualitätsmarken wie Heidenau, Avon, Maxxis oder Mitas.

