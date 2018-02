ISRA plant Aktiensplit und kündigt erneute Dividendenerhöhung an - weitere Akquisitionen im Visier

DGAP-News: ISRA VISION AG / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung ISRA plant Aktiensplit und kündigt erneute Dividendenerhöhung an - weitere Akquisitionen im Visier 13.02.2018 / 12:22

ISRA VISION AG: Weiterhin strategischer Fokus auf externes Wachstum ISRA plant Aktiensplit und kündigt erneute Dividendenerhöhung an - weitere Akquisitionen im Visier

Die ISRA VISION AG (ISIN: DE 0005488100), eines der globalen Top-Unternehmen für die industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision) sowie weltweit führend in der Oberflächeninspektion von Bahnmaterialien und in 3D Machine Vision Anwendungen, gibt bekannt, dass Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung am 28. März 2018 einen Aktiensplit vorschlagen werden. Danach erhält jeder Aktionär nach einer Stammkapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln kostenneutral vier weitere Aktien. Für jede vor dem Aktiensplit gehaltene Aktie besitzen Anleger nach dem Split somit fünf Aktien. Der Aktienkurs wird entsprechend durch fünf geteilt. Stimmrechtsanteile der Aktionäre sowie Börsenwert und Eigenkapital des Unternehmens bleiben durch die Maßnahme unverändert.

Darüber hinaus setzen Vorstand und Aufsichtsrat die nachhaltige Dividendenpolitik der vergangenen Jahre fort und schlagen der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016/2017 eine Dividende von 0,59 Euro für jede bisherige Stammaktie vor. ISRA erhöht damit zum achten Mal in Folge die Dividende, um Aktionäre in kleinen Schritten direkt an der operativen Entwicklung des Unternehmens zu beteiligen.

Die Integration der im Januar 2018 übernommenen Polymetric GmbH schreitet zügig voran. Ergänzend zu dieser technologisch motivierten Übernahme setzt das Unternehmen wie im Dezember 2017 angekündigt seine Wachstumsstrategie fort, neben der organischen Unternehmensentwicklung auch anorganisch weiter zu wachsen. Mehrere Akquisitionsprojekte sind in Bearbeitung und einige in einem fortgeschrittenen Stadium. Das Unternehmen geht von einem weiteren Abschluss in dem laufenden Geschäftsjahr aus.

Nach einem guten Start in das neue Geschäftsjahr 2017/2018 richtet ISRA die strategische und operative Planung weiter auf den Strukturausbau in allen Unternehmensbereichen, um sich auf die nächste Umsatzdimension jenseits der 200 Millionen Euro-Marke vorzubereiten. Für das laufende Geschäftsjahr 2017/2018 plant das Management mit einem niedrig zweistelligen Umsatzwachstum ähnlich wie im Vorjahr bei mindestens stabilen Margen. Eine detaillierte Prognose wird das Unternehmen Ende Februar 2018 veröffentlichen.

