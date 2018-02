Unterföhring (ots) - - In Kooperation mit ranFIGHTING.de überträgt Sky Select an den kommenden beiden Wochenenden beide Halbfinalkämpfe der World Boxing Super Series im Super-Mittelgewicht live



- Den Auftakt machen an diesem Samstag ab 20.00 Uhr George Groves und Chris Eubank jr. im britischen Duell um die WBA-WM in Manchester



- Der 39-jährige Jürgen Brähmer will nächsten Samstag in Nürnberg gegen Callum Smith ins Finale einziehen, ebenfalls ab 20.00 Uhr live auf Sky Select



- Beide Kämpfe sind ab sofort unter sky.de/boxen bestellbar



Die World Boxing Super Series hält, was sich viele Boxfans von ihr versprochen hatten. Zuletzt bot das Halbfinale des Cruisergewicht-Turniers hochklassige Kämpfe der besten Boxer ihrer Gewichtsklasse. An den kommenden beiden Wochenenden folgt das Halbfinale im Super-Mittelgewicht mit nicht minder vielversprechenden Duellen. In Kooperation mit ranFIGTHTING.de überträgt Sky beide Kampfabende live. Auf Sky Select können Sky Kunden bei Bestellung des Select Tickets jeweils ab 20.00 Uhr live dabei sein, wenn die Final-Kontrahenten für das Duell um die Krone ihrer Gewichtsklasse ermittelt werden.



Der erste große Höhepunkt erwartet Boxfans an diesem Samstag in Manchester. Die beiden Engländer George Groves und Chris Eubank jr. kämpfen dabei nicht nur um den Einzug in das Finale, sondern auch um Groves' WBA-Weltmeistertitel. Während der 28-jährige Eubank in 27 Karrierekämpfen erst einmal verlor und zuletzt überzeugende Siege über Arthur Abraham und Avni Yildirim feierte, gewann der 29-jährige Groves zuletzt sechs Mal in Folge und insgesamt 27 seiner 30 Profikämpfe. Jeweils 20 Knockouts auf Seiten beider Kämpfer versprechen einen spektakulären Boxabend. Die Live-Übertragung aus Manchester beginnt um 20.00 Uhr.



Wie der Finalgegner des Siegers heißt, entscheidet sich eine Woche später. In Nürnberg kommt es am Samstag, 24. Februar zum Duell der Generationen. Der 27-jährige Engländer Callum Smith trifft auf den 39-jährigen Ex-Weltmeister Jürgen Brähmer. Der Schweriner, der 49 seiner 52 Kämpfe gewann, will seine erfolgreiche Karriere mit einem Triumph bei der World Boxing Series krönen. Für seinen in 23 Kämpfen noch ungeschlagenen Gegner sollte Brähmer die bislang größte Herausforderung darstellen. Auch aus Nürnberg berichtet Sky ab 20.00 Uhr live.



Beide Kampfabende bestellen und auf Sky Select live erleben



Beide Kampfabende sind ab sofort bestellbar. Das Select Ticket für Groves vs Eubank jr. (Bestellnummer: 130) an diesem Samstag, 17.2., und das für Smith vs Brähmer (Bestellnummer: 131) am Samstag, 24.2. kann entweder online unter sky.de/boxen oder telefonisch unter 0180 6 55 44 33 (0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, 0,60 EUR/Anruf aus dem Mobilfunknetz) zum Preis von jeweils 15 EUR bestellt werden. Bei Bestellung des Tickets wird jeweils ab 21.30 Uhr auch die HD-Übertragung auf Sky Sport 3 HD automatisch freigeschaltet.



Die Final-Duelle der World Boxing Super Series ebenfalls live auf Sky Select



Das Finale zwischen den beiden siegreichen Boxern werden Sky Kunden auf Sky Select - voraussichtlich Anfang Juni - ebenfalls live sehen können. Bereits im Mai steht das Finale des Cruisergewicht-Turniers zwischen Oleksandr Usyk aus der Ukraine und Murat Gassiev aus Russland auf dem Programm. Im Duell der beiden noch ungeschlagenen Kämpfer geht es dann neben der Muhammad Ali Trophy auch um die Cruisergewichts-WM-Titel aller vier großen Verbände.



