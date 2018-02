Der Flughafenbetreiber Fraport hat am Dienstag Verkehrszahlen für den Januar vorgelegt. Am Hauptstandort des MDAX-notierten Unternehmens, dem Frankfurter Flughafen, kletterte die Passagierzahl um 7,6 Prozent auf knapp 4,55 Millionen, während in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...