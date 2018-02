Berlin (ots) -



- 2017 wurden Konsumentenkredite mit einem Volumen von 102,2 Milliarden Euro aufgenommen - Konsumentenkredit kostete 2017 im Bundesdurchschnitt effektiv 5,75 Prozent Zinsen pro Jahr - Im Internet abgeschlossene Kredite waren durchschnittlich 1,67 Prozentpunkte günstiger



Im vergangenen Jahr schlossen Verbraucher in Deutschland neue Ratenkredite mit einem Volumen von 102,2 Milliarden Euro ab. Wer seinen Kredit im Internet abschloss, zahlte im Vergleich zum Bundesdurchschnitt im Schnitt 1,67 Prozentpunkte weniger Zinsen. Hätten alle Kreditnehmer ihren Kredit im Internet abgeschlossen, hätten sie insgesamt 2,2 Milliarden Euro gespart. Das zeigen Daten der Bundesbank, Schufa und des Kreditportals smava (https://www.smava.de/). "Noch ist nicht allen Kreditnehmern bewusst, dass es auch in der aktuellen Niedrigzinsphase große Preisunterschiede bei Krediten gibt. Wir schaffen deshalb Transparenz und wollen Verbraucher zum Kredit-Preisvergleich animieren. Denn wer sich Geld leihen muss, sollte nicht auch noch zu viel für Zinsen zahlen müssen", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer von smava.



706 Euro statt 997 Euro - Online-Kreditabschluss spart 29 Prozent



Trotz Niedrigzinsphase gab es 2017 große Zinsunterschiede. Im Bundesdurchschnitt zahlten Verbraucher laut Bundesbank einen effektiven Jahreszins von 5,75 Prozent. Wer seinen Kredit im Internet abschloss, zahlte nach Informationen des Online-Kreditportals smava im Schnitt 1,67 Prozentpunkte weniger (4,08 %). Diese Zinsunterschiede bewirkten Preisunterschiede. Am Beispiel des Durchschnitts-Ratenkredits wird deutlich wie stark sie ausfielen. Laut Schufa beläuft sich der Durchschnitts-Ratenkredit auf 8.854,60 Euro und eine Laufzeit von 45,6 Monaten. Im Bundesdurchschnitt kostete er 996,91 Euro an Zinsen. Der im Internet abgeschlossene Durchschnitts-Ratenkredit kostete im Schnitt 705,81 Euro an Zinsen. Das ist ein Preisunterschied von 291,10 Euro (29 %) pro Kredit. Rechnet man den Preisunterschied pro Kredit hoch auf alle laut Schufa 7,6 Millionen neu abgeschlossenen Ratenkredite pro Jahr, dann wird deutlich: Hätten alle Kreditnehmer ihren Kredit im Internet abgeschlossen, hätten sie insgesamt 2,2 Milliarden Euro gespart.



Kaum Bewusstsein für Preisunterschiede



Vor einem Kreditabschluss werden in Deutschland laut Schufa im Schnitt 1,46 Kreditangebote verglichen. Im Vergleich zum gesamten Kreditangebot ist das verschwindend wenig. "Das hängt auch damit zusammen, dass der Vergleich von Filial-Kreditangeboten aufwändig, unangenehm und aussichtslos ist. Ich muss von Filiale zu Filiale gehen. Mich immer wieder einem Unbekannten offenbaren. Und am Ende habe ich, egal wie viele Filialen ich besuche, niemals einen umfassenden Überblick", sagt Artopé. Ohne es zu wissen, zahlen viele Verbraucher dadurch zu viel für ihren Kredit.



Trend geht zum Online-Kreditabschluss



Laut einer GfK-Marktstudie zur Konsum- und Kfz-Finanzierung im Auftrag des Bankenfachverbands ist der Anteil von Kreditabschlüssen im Internet seit 2015 von 21 auf 27 Prozent in 2017 gestiegen. "Immer mehr Verbrauchern wird klar: Im Internet bekomme ich die gleiche oder sogar eine bessere Leistung zu günstigeren Konditionen. Ich profitiere also vom Kreditabschluss im Internet", sagt Artopé.



Gang in Online-Filiale reicht nicht - sparen lässt sich nur mit bankübergreifendem Kreditvergleich



"Wer nur zu einer Bank geht, zahlt in der Regel zu viel Geld", sagt Artopé. Banken sind fokussiert auf den Vertrieb ihrer eigenen Kreditprodukte. "Ein Vergleich mehrerer Banken ist deshalb sehr lohnend." Wer kein Interesse hat, von Filiale zu Filiale zu gehen und sich jedes Mal Unbekannten zu offenbaren, kann Kreditportale wie smava & Co. nutzen. Mit ihnen lassen sich mehrere Kredite verschiedener Banken mit einem Mal vergleichen. Im Fall von smava sind es nach Angabe des Portals aktuell 70 Kredite von 25 Banken.



Weiterführende Informationen



Die Berechnung der Zins- und Kostenunterschiede erfolgte auf Basis dieser Datenquellen:



- Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik (Stand: 01.02.2018); Effektivzinssätze & Neugeschäftsvolumina / Banken DE / Neugeschäft / Konsumentenkredite an private Haushalte insgesamt 2017 - smava GmbH: alle über das Kreditportal smava.de in 2017 abgeschlossenen Ratenkredite (Stand: 31.12.2017) - SCHUFA Holding AG: Kredit Kompass (Ausgaben 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Mittelwerte für die Jahre 2012 - 2016



Weiterführende Materialien



- Bildmaterial: https://www.smava.de/presse/downloads/ - Pressemitteilung im Original: https://smava.de/presse/pressemitteilungen



Über smava.de



Deutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbraucher transparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smava einen Marktüberblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Euro von 25 Banken. So können Verbraucher den günstigsten Kredit auswählen und direkt abschließen. Bei einer durchschnittlichen Kreditsumme von über 10.000 Euro spart ein Kunde dadurch bis zu 2.000 Euro. Bisher vermittelte smava Ratenkredite von insgesamt 3 Milliarden Euro, davon alleine 2017 mehr als 1 Milliarde Euro. Als eines der größten deutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smava 300 Mitarbeiter aus 36 Nationen. smava wird von einem erfahrenen Management aus dem Finanz- und Technologie-Bereich geleitet. Renommierte Investoren wie Vitruvian, Verdane Capital, Runa Capital und Earlybird haben bisher insgesamt 135 Millionen US-Dollar in smava investiert. Mehr Informationen unter https://www.smava.de/ueber-smava.



OTS: smava GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65820 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65820.rss2



Pressekontakt: markengold PR GmbH Katarzyna Rezza Vega / Sarah Krüger Münzstr. 18 10178 Berlin Tel.: +49 (30) 21915960 smava.de@markengold.de http://www.markengold.de