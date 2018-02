Ähnlich wie an den Aktienmärkten hat sich in den vergangenen Stunden auch die Lage bei den meisten Kryptowährungen zumindest stabilisiert. Für Entwarnung ist es aber noch zu früh, die Kurse der digitalen Münzen sind bereits seit Jahresbeginn verstärkt auf Talfahrt. Derzeit kursieren am Markt vermehrt Spekulationen, dass der Crash bei den Kryptowährungen den Abverkauf an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...