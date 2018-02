Exklusive mehrjährige Vereinbarung macht Plattform von Farmers Edge für landwirtschaftliche Entscheidungen auf Agrarflächen von mindestens 20 Millionen Morgen weltweit verfügbar

PartnerRe Ltd. meldete heute eine innovative Vereinbarung mit Farmers Edge, einem führenden Unternehmen im Bereich der entscheidungsorientierten Agrarwirtschaft, die Versicherern behilflich sein wird, die Versicherungslücke unter Landwirten auf allen Kontinenten zu schließen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180213005615/de/

(Graphic: Business Wire)

Mit der exklusiven vierjährigen Vereinbarung zwischen Farmers Edge und PartnerRe kommen Präzisionstechnologie für die Landwirtschaft und landwirtschaftliche Versicherung in einem bahnbrechenden Geschäft zusammen, das die auf 5 Billionen US-Dollar bezifferte globale Lebensmittel- und Agrarwirtschaftsbranche grundlegend voranbringen wird.

Gemäß der Vereinbarung entwickeln PartnerRe und Farmers Edge künftig gemeinsam neue Agrarversicherungsprodukte in bedeutenden Anbaugebieten der Welt, die speziell auf die Bedürfnisse und Herausforderungen von Landwirten zugeschnitten sind.

Das Versicherungsprodukt mit integrierten Fähigkeiten für Präzisionslandwirtschaft wird die Effizienz und Nachhaltigkeit der Agrarbetriebe verbessern und Landwirten einen auf individuelle Bedürfnisse und Parameter abgestimmten Versicherungsschutz ermöglichen. Versicherer kommen zudem in den Genuss eines effizienteren Schadensregulierungsprozesses.

Die Plattform von Farmers Edge ist ein umfassendes gebrauchsfertiges System, das unter anderen folgende Merkmale bietet: Variable-Rate-Technologie (VRT), Bodenproben und -analysen, feldorientierte Wetterüberwachung, Vor-Ort-Telematik und Datentransfer, tägliche Satellitenbilder, Datenanalysen, Prognosemodellierung, Zugriff auf eine integrierte Farmmanagementplattform und praktische Unterstützung. Farmers Edge ist führend in der Entwicklung und Anwendung neuer Technologien auf der Farm. Landwirte können damit Daten erfassen, speichern und übermitteln, um fundierte Betriebsführungsentscheidungen zu treffen und die Ergebnisse zu messen.

Emmanuel Clarke, President und CEO von PartnerRe, begrüßte die Vereinbarung mit folgenden Worten: "Bei PartnerRe sind wir stets bestrebt, innovative Wege zu finden, um relevante, wirksame Rückversicherungslösungen zu erstellen, die die Geschäftsziele unserer Kunden unterstützen. Wir freuen uns sehr, bei dieser spannenden und innovativen neuen Initiative mit Farmers Edge ganz vorne zu stehen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Versicherungskunden, um die Idee auf den Markt zu bringen."

"Diese erste Vereinbarung ihrer Art mit PartnerRe bietet enorme Vorteile für Landwirte, denn sie erhalten optimierte, maßgeschneiderte Versicherungsoptionen auf der Basis besserer, genauerer Daten. Gleichzeitig eröffnen sich neue Finanzierungsoptionen, die die Landwirte zur Ausweitung ihre Betriebe brauchen", erklärte Wade Barnes, President und CEO von Farmers Edge. "Durch diese Partnerschaft macht Farmers Edge die digitale Agronomie zur Realität. Landwirte in der ganzen Welt erhalten datenbasierte Erkenntnisse, mit denen sie ihre Ernteerträge maximal steigern, bessere Entscheidungen treffen und maßgeschneiderte Versicherungslösungen in Anspruch nehmen können, die in ihrem eigenen Markt sinnvoll sind."

Rinat Bektleuov, Head of Agriculture bei PartnerRe, sagte dazu: "In den letzten Jahren hat sich die Präzisionslandwirtschaft von einem Nischengeschäft zum Mainstream entwickelt. Sie ist jetzt eine eigenständige Agritech-Branche mit großartigem Potenzial, die mittel- bis langfristig gesehen sogar zur neuen Norm des Pflanzenbaus werden könnte.

"Durch die Zusammenlegung von modernster Technologie mit der Expertise des Versicherungsmarktes erhalten Versicherer eine einzigartige Gelegenheit, Risikoauswahl, Produktgestaltung, Ernteüberwachung und Schadensregulierung besser mit den Kunden abzustimmen und damit genau maßgeschneiderte Lösungen zu erstellen, die den spezifischen Bedürfnissen individueller Landwirte entsprechen."

Über Farmers Edge

Farmers Edge ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der entscheidungsorientierten Agrarwirtschaft. Über die Kombination von Hardware, Software, Agrarwissenschaft und Support versorgt Farmers Edge Erzeuger mit entscheidenden Daten, die als Entscheidungsgrundlage für die landwirtschaftliche Betriebsführung dienen, um Produktivität und Wirtschaftlichkeit zu maximieren. Das in Kanada gegründete Unternehmen ist heute in fünf Ländern weltweit aktiv. Farmers Edge hat für seine agrarwirtschaftlichen Innovationen und sein Engagement für globale Nachhaltigkeit internationale Anerkennung gefunden, darunter die Auszeichnung Technology Pioneer des Weltwirtschaftsforums und Canada's Disruptor Innovator of the Year von PricewaterhouseCoopers (PwC). Weitere Informationen finden Sie unter www.farmersedge.ca oder www.farmersedgeUSA.com

Über PartnerRe

PartnerRe Ltd. ist ein führender weltweit tätiger Rückversicherer, der Versicherungsgesellschaften behilflich ist, die Ergebnisvolatilität zu reduzieren, das Kapital zu stärken und das Geschäft durch Rückversicherungslösungen auszuweiten. Risiken werden auf weltweiter Basis über die drei Geschäftsbereiche des Unternehmens versichert: P&C, Specialty und Life and Health. Für das am 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr wies das Unternehmen Gesamtumsätze in Höhe von 5,4 Milliarden US-Dollar aus. Zum 30. September 2017 lagen die Gesamtaktiva bei 23,6 Milliarden US-Dollar, das Gesamtkapital bei 8,2 Milliarden US-Dollar und das Gesamteigenkapital bei 6,8 Milliarden US-Dollar. PartnerRe erhielt folgende starke Finanzkraft-Ratings: A.M. Best A Moody's A1 Standard Poor's A+.

PartnerRe im Internet: www.partnerre.com

