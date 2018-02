Nach der Korrektur am Aktienmarkt erscheint eine Investition in Marihuana-Aktien attraktiv. Indexfonds und Zertifikat unterscheiden sich aber deutlich in Ihrer Diversifikation. Wir werfen einen Blick auf den Markt und die Investment-Möglichkeiten."Der kanadische Cannabis Composite Index (3CI) verdreifachte sich innerhalb des ersten Jahres", schreibt Marc Davis in einem Bericht für wallstreet:online. Den Index gibt es seit Januar 2017 und nach der Korrektur liegt der Anstieg der 20 größten kanadischen Cannabis-Produzenten nach Marktkapitalisierung nur noch bei Faktor 2,5. Doch die Meldung generiert Aufmerksamkeit für einen nachhaltigen Investment-Trend, der die Kurse der Cannabis-Unternehmen in den vergangenen 14 Monaten deutlich in die Höhe getrieben hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...