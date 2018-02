Hamburg (ots) - Nach dem heftigen Brandbrief der sechs wichtigsten Handelsblatt-Manager am vergangenen Freitag hat Verleger Dieter von Holtzbrinck seine Stimme wiedergefunden. Vor seinen Mitarbeitern in Düsseldorf sagte von Holtzbrinck nach Informationen des Mediendienstes kress.de noch am selben Tag: Gabor Steingart ist froh, endlich aus dem Hamsterrad rauszukommen. Und: Steingart wollte 2020 sowieso aus den aktiven Rollen aussteigen, so Dieter von Holtzbrinck.



Laut Verleger Dieter von Holtzbrinck wollte sich Gabor Steingart in drei Jahren, also Ende 2020, aus den aktiven Rollen bei der Handelsblatt Media Group zurückziehen: "Das ist gewesen, um weniger stressig zu arbeiten, weil er fordert sich ja, man sieht es auch an dem Morning Briefing, Tag und Nacht", erklärte der Verleger laut kress.de beim Townhall-Meeting in Düsseldorf.



Mehr auf kress.de, dem Mediendienst: http://nsrm.de/-/4vs



OTS: kress.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/18686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_18686.rss2



Pressekontakt: Bülend Ürük Chefredakteur Twitter: www.twitter.com/buelend LinkedIn: www.linkedin.com/in/urukb/ FB: www.facebook.com/ueruek chefredaktion@newsroom.de www.kress.de