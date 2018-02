Frankfurt am Main (ots) - Die dfv Conference Group setzt durch eine Kooperation mit der republica GmbH neue Impulse. Unter dem Motto "POP - Power Of People" werden parallel zur re:publica 2018 am 3. und 4. Mai in Berlin erstmalig vier "im:pulse 18"-Fachkonferenzen von dem Frankfurter Konferenzveranstalter ausgerichtet. An den beiden Konferenztagen geben jeweils zwei halbtägige Symposien zu den Themen "digital food", "digital retail", "women in fintech" und "experience marketing" Raum für fachbezogenen Austausch, Wissenstransfer und Begegnung.



"Die Zusammenarbeit der dfv Conference Group mit der re:publica als herausragender Veranstaltung der digitalen Zukunftskultur schafft Synergien", erläutert Christian Kuhn, Geschäftsführer der dfv Conference Group GmbH. "So erhalten beide Unternehmen die spannende Möglichkeit, konkrete und zukunftsweisende Impulse zu aktuellen Themen zu setzen."



"Die re:publica verfolgt einen holistischen Ansatz: Wir wollen die Breite der digitalen Gesellschaft abbilden, die sich rasant schnell entwickelt. Dank der Kooperation mit der dfv Mediengruppe und ihrer Tochter dfv Conference Group können wir unser Programm um Fachkonferenzen zu den Themen Fashion, Media, Retail & Food sowie Hotel & Gastronomie erweitern. Das ist echter fachlicher Mehrwert für unsere Besucher", ergänzt Andreas Gebhard, Geschäftsführer der republica GmbH.



Die re:publica in Berlin ist die größte Konferenz zu den Themen Digitalisierung und Gesellschaft in Europa. Gleichzeitig gehört sie zu den weltweit außergewöhnlichsten Festivals für digitale Kultur. Seit ihren Anfängen 2007 mit 700 BloggerInnen hat sie sich zu einer internationalen Gesellschaftskonferenz mit zuletzt über 9.000 nationalen und internationalen TeilnehmerInnen (2017) aus allen gesellschaftlichen Bereichen entwickelt. Ziel der re:publica ist es, die Chancen und Vorteile der Digitalisierung in den einzelnen Lebensbereichen vorzustellen und diese gleichzeitig bei einem Blick hinter die Kulissen kritisch zu beleuchten.



Den kreativen Raum für die im:pulse 18-Fachkonferenzen bietet das Deutsche Technikmuseum in unmittelbarer Nähe zur re:publica 2018. Im Zuge der Symposien haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, an einem geführten re:publica-Rundgang sowie an Meet-ups teilzunehmen. Weitere Informationen sowie Tickets unter http://re-publica.com/de/page/impulse-18.



